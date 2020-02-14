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Первый трехочковый в жизни – и какой! Центровой НБА забросил одной рукой со своей половины

14 февраля, 14:21

Стивен Адамс из "Оклахомы" помог команде добыть победу над "Новым Орлеаном"

Стивен Адамс (справа) удивил многих, в том числе и себя

Стивен Адамс (справа) удивил многих, в том числе и себя / Фото: Reuters

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Национальная баскетбольная ассоциация опубликовал пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня. Самым примечательным стал трехочковый бросок центрового "Оклахомы-Сити Тандер" Стивена Адамса. И дело не только в том, что центровой из Новой Зеландии впервые в карьере забросил мяч ценой в три очка. Но еще и в том, как он это сделал! На последней секунде четверти парень решил испытать судьбу, поскольку никто из партнеров не открывался, и толкательным движением направил мяч в цель одной рукой. И попал! А его команда в итоге победила "Нью-Орлеан Пеликанс" – 123:118. К слову, украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА.

Также в топ-5 моментов четверга вошли три эффектных броска сверху и один шикарный блок-шот. Смотрите – и наслаждайтесь.

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"Оклахома" занимает шестое место в Западной конференции, а "Нью-Орлеан" – 11-е. Читайте, как Михайлюк вернулся в игру после травмы, но его "Детройт" уступил "Орландо". Команда украинца идет лишь 12-й на Востоке.

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баскетбол НБА Нью-Орлеан Пеликанс Оклахома-Сити Тандер

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