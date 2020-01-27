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Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в Калифорнии

27 января, 17:03

Кроме самого баскетболиста и его дочери, погибли еще семь человек

Коби Брайант с дочерью Джанной

Коби Брайант с дочерью Джанной / Фото: Instagram

Американские власти официально назвали всех жертв падения вертолета знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, случившегося вчера в пригороде Лос-Анджелеса. Сначала предполагалось, что их пятеро, но затем выяснилось, что в машине летело девять человек. Наш сайт собрал все подробности гибели Коби Брайанта.

Напомним, 41-летний Брайант летел на своем вертолете "Sikorsky S-76" возле Калабасаса. С ним была 13-летняя дочь Коби Джианна, которая также занималась баскетболом. Она с отцом как раз направлялась на свою игру, а Коби должен был тренировать команду в рамках турнира. Джиджи подавала большие надежды в баскетболе.

Идентификация жертв происходила постепенно. Помимо Брайанта и его дочери, в катастрофе погибли девять человек – установлены личности четверых. На борту также находились подруга Джианны по баскетбольной команде Алисса и ее родители – мать Кери и отец Джон Альтобелли, который работал бейсбольным тренером в колледже Оранж-Коста.

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На месте аварии сразу же вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на место крушения, живых не было.

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Шестой жертвой стала 38-летняя Кристина Мозер — ассистент тренера детской баскетбольной команды колледжа. Позже установили, что в вертолете была еще одна одноклубница Джианны – Пэйтон Честер, а также ее мама Сара Честер. Последним стало известно имя пилота – Ары Зобаяна.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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