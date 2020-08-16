По 200 за каждый из шести сезонов! Два феноменальных рекорда "Бороды"

Также Харден реализовывает не менее 600 штрафных бросков за год

Защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден в последнем матче регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией Сиксерс" (96:134) оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач и установил два невероятных рекорда национальной ассоциации. Ранее мы также писали, что впервые за 23 года "Шпоры" великого Поповича не пробились в плей-офф НБА.

Реклама

Харден совершал не менее 10 трехочковых попыток и 10 попыток с линии штрафного броска за игру в каждом из последних трех сезонов. Ни один другой игрок в истории НБА не делал этого ни разу. "Борода" реализовал не менее 200 трехочковых и 600 штрафных бросков в каждом из последних шести сезонов! Ни один другой игрок в истории НБА не делал этого даже дважды подряд. Один раз за карьеру подобное совершали только Гилберт Аренас и Расселл Уэстбрук.

Читайте также: "Очень мерзкие и очень тупые": президент США Трамп оскорбил баскетболистов НБА

Джеймс Харден / Фото: Reuters В тренде "Бавария" уничтожила "Барселону" 8:2 в суперматче Лиги чемпионов

Реклама

За нынешний сезон Харден набирал в среднем по 34,3 очка, делал 6,6 подбора, 7,5 передач и 1,8 перехвата. "Хьюстон" вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с "Оклахома-Сити Тандер". Как ожидается, в первых играх серии "Рокетс" не смогут рассчитывать на помощь своего разыгрывающего Рассела Уэстбрука.

Смотрите, как завершился Матч всех звезд НБА в нынешнем сезоне

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама