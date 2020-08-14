Впервые за 23 года "Шпоры" великого Поповича не пробились в плей-офф НБА

«Сан-Антонио» завоевал пять титулов Лиги, начиная с 1999 года

Минувшей ночью "Сан-Антонио Сперс" уступил в матче регулярного чемпионата НБА "Юте Джаз" (122:128) и неожиданно не смог пробиться в плей-офф НБА – сообщает ESPN. Ранее мы сообщали, что звездный баскетболист сборной США в матче НБА разбил сопернику лицо до крови.

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После этого поединка "Сперс" оказались лишь на 11 месте в Западной конференции по итогам регулярного сезона с 32 победами и 39 поражениями. Таким образом, команда Грега Поповича не вышла в плей-офф НБА впервые с 1997 года. Кроме того, впервые с сезона-1996/1997 "Сан-Антонио" одержал менее 50% побед в регулярном чемпионате.

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Напомним, что "Сан-Антонио" завоевал пять титулов в НБА, начиная с 1999 года. "Сперс" построили династию с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером, став самой стабильной франшизой лиги в новейшей истории. В последний раз "Сперс" становился чемпионом в 2014 году, обыграв в финальной серии "Майами Хит" с "Большой тройкой" в лице Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша.

Реклама Грегг Попович и баскетболисты "Сан-Антонио" / Фото: Reuters В тренде Две украинские команды допустили к еврокубку без квалификации: как объяснили такое решение

Тем временем "Портленд Трэйл Блэйзерс" благодаря победе над "Бруклин Нетс" (134:133) занял восьмое место в Западной конференции и теперь сойдется с девятой командой Запада "Мемфис Гриззлиз" за право сыграть в плей-офф НБА. Первая встреча состоится 15 августа. "Портленду" достаточно одержать одну победу, "Мемфис" нуждается в двух. Победитель пары в первом раунде плей-офф сыграет с "Лейкерс".

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