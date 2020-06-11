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Последняя награда Коби: легенду баскетбола посмертно наградили "Эмми"

11 июня, 23:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый баскетболист внес свой вклад в развитие Лос-Анджелеса

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно получил престижную премию "Эмми", сообщает официальный сайт Американской телевизионной академии. Брайант награжден за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Официальная церемония присуждения награды состоится 18 июля. Напомним, что накануне за личные вещи Коби Брайанта на аукционе выручили в восемь раз больше ожидаемой суммы.

"Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду "Эмми", – сказано в сообщении организации на странице в Twitter.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игр и заработал 33 643 очка (25 в среднем за игру).

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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премия эмми баскетболист Коби Брайант

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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