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За личные вещи Коби Брайанта на аукционе выручили в восемь раз больше ожидаемой суммы

23 мая, 11:48

Александр Трикиша

С молотка ушли 86 личных вещей легендарного баскетболиста

Личные вещи легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта были проданы на аукционе, сообщает Le Soir. По данным источника, вещи были проданы за 202,5 тысячи долларов, что превзошло ожидаемую сумму в восемь раз. Как мы писали ранее, на аукцион были вставлены 86 вещей знаменитого баскетболиста, в том числе и золотое кольцо с восемью бриллиантами и выгравированной фамилией баскетболиста в честь победы на Олимпиаде-2012.

Кстати, недавно на аукционе продали полотенце с последней игры Брайанта: смерть Коби подняла его цену в четыре раза. С этим полотенцем на плечах Коби произносил прощальную речь после своей заключительной игры в лиге 13 апреля 2016 года.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летня дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

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Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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баскетбол НБА Коби Брайант аукционы

Источник: Сегодня|Спорт

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