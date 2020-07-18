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Президент страны будет учить баскетболу: как осуществить детскую мечту в 50 лет

18 июля, 18:39

Елена Павлова Елена Павлова

Глава Сербии Александр Вучич еще раз стал студентом

Президент Сербии Александр Вучич продолжает учиться и в свои 50 лет. На сей раз он решил получить образование баскетбольного тренера. По словам Вучича, этот диплом станет исполнением детской мечты. Ранее мы также сообщали, что президент Сербии пригрозил арестом игроку "Реала".

"Еще раз в жизни стал студентом, на этот раз — Высшей спортивной школы. Собираюсь стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Очень счастлив, что после долгих лет приступаю к исполнению детской мечты", — написал Вучич в своем Instagram.

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Отметим, что в юности глава государства занимался баскетболом, а сейчас является ярым болельщиком "Црвены Звезды" из Белграда. Хотя противники Вучича предположили, что решение освоить еще одну профессию было вызвано массовыми протестами с требованием отставки главы Сербии. Тогда как сторонники президента напомнили, что спорт всегда являлся визитной карточкой Сербии.

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Сербия тренер баскетбол учеба Александр Вучич

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