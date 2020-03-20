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"Жизнь наших людей важнее, чем его деньги": президент Сербии пригрозил арестом игроку "Реала"

20 марта, 11:46

Елена Павлова, Максим Мельник

Футболист выходил на улицы Белграда, несмотря на 28-дневный карантин для граждан, прибывших из других стран

Президент Сербии Александр Вучич очень жестко отреагировал на поведение форварда мадридского "Реала" Луки Йовича и полузащитника итальянского "Асколи" Николы Нинковича, которые нарушили карантина, введенный из-за пандемии коронавируса. Напомним, что футболисты нарушили правила самоизоляции. Футболисты выходили на улицы Белграда, несмотря на 28-дневный карантин для граждан, прибывших из других стран.

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"Нинкович сейчас находится в отеле, а Йович – в своей квартире. Если они еще раз покинут свои жилища, то будут арестованы. Скорее всего, они сожалеют, что сделали. Они должны понимать, что жизнь наших людей намного важнее, чем их деньги и статус", – приводит слова Вучича AS.

Ранее мы рассказывали, что форвард "Ювентуса" Игуаин нарушил карантин и сбежал от коронавируса в Италии на частном самолете. Когда известный футболист со своей семьей собирался сесть в самолет, его остановили сотрудники аэропорта. Но он показал им справку, из которой следовало, что Игуаин прошел тест на COVID-19 и он показал отрицательный результат.

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Сербия президент карантин арест Реал Мадрид коронавирус Лука Йович Александр Вучич

Источник: Marca

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