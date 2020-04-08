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"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинение

8 апреля, 20:24

Елена Павлова

Все в турецкой команде здорово боялись ехать на поединок в Россию

Баскетболисты турецкого "Фенербахче" могли заразиться коронавирусом во время гостевого матча Евролиги с подмосковными "Химками". Так считает греческий защитник стамбульского клуба Костас Слукас. С "Химками" турецкий клуб играл 6 марта в Мытищах, а в конце марта "Фенербахче" объявил о четырех случаях заражения в команде, а симптомы коронавируса были обнаружены у шести баскетболистов.

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"Похоже на то, что мои одноклубники привезли коронавирус из Москвы, когда мы играли с „Химками". Я в том матче не участвовал, остался в в Стамбуле. Мы все здорово боялись. Как оказалось, проблема была дискредитирована в Турции, и поэтому лиги продолжали работать, как будто ничего не происходило. Надеюсь, что вся эта ситуация закончится хорошо", — приводит слова Слукаса Euroohoops.

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Отметим, что за женскую команду "Фенербахче" выступает лидер сборной Украины Алина Ягупова.

Ранее мы сообщали, что российский тренер мог заразить коронавирусом Александра Усика. В конце марта Кадушин вернулся из Лондона, где присутствовал на лицензионном турнире к Олимпийским играм 2020 года, и в столице Великобритании коуч общался с украинским боксером.

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Москва баскетболист Фенербахче Химки Евролига коронавирус

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