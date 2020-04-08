"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинение

Все в турецкой команде здорово боялись ехать на поединок в Россию

Баскетболисты турецкого "Фенербахче" могли заразиться коронавирусом во время гостевого матча Евролиги с подмосковными "Химками". Так считает греческий защитник стамбульского клуба Костас Слукас. С "Химками" турецкий клуб играл 6 марта в Мытищах, а в конце марта "Фенербахче" объявил о четырех случаях заражения в команде, а симптомы коронавируса были обнаружены у шести баскетболистов.

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"Похоже на то, что мои одноклубники привезли коронавирус из Москвы, когда мы играли с „Химками". Я в том матче не участвовал, остался в в Стамбуле. Мы все здорово боялись. Как оказалось, проблема была дискредитирована в Турции, и поэтому лиги продолжали работать, как будто ничего не происходило. Надеюсь, что вся эта ситуация закончится хорошо", — приводит слова Слукаса Euroohoops. В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Отметим, что за женскую команду "Фенербахче" выступает лидер сборной Украины Алина Ягупова.

Ранее мы сообщали, что российский тренер мог заразить коронавирусом Александра Усика. В конце марта Кадушин вернулся из Лондона, где присутствовал на лицензионном турнире к Олимпийским играм 2020 года, и в столице Великобритании коуч общался с украинским боксером.

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