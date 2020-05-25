"Прошел в сантиметрах от сердца": как звезда спорта чудом выжил после 11 ножевых ранений и стал параноиком

Американский баскетболист еще два года после нападения носил с собой пистолет

Бывшая звезда НБА и чемпион Национальной ассоциации в составе "Бостон Селтикс" Пол Пирс рассказал о самом ужасном дне в своей жизни. Без малого 20 лет назад баскетболист чудом выжил после того, как его буквально исполосовали ножом. Ранее мы сообщали, что в США не стало известного баскетболиста.

25 сентября 2000 года на Пирса напали возле ночного клуба и нанесли 11 ножевых ранений. Игрока срочно доставили в больницу и прооперировали. По словам врача, Пирс получил ранения в шею, спину и лицо. Один из ударов ножом, которые были нанесены Полу, прошел в нескольких сантиметрах от сердца.

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"Это было ужасно, я не мог спать. Я стал параноиком, полиция круглосуточно наблюдала за моим домом. Я носил пистолет в течение двух лет", – отметил Пирс в шоу All The Smoke, которое можно пересмотреть в записи на YouTube.

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Пол Пирс / Фото: Instagram

Но несмотря на нападение и борьбу за свою жизнь, Пирс вышел из больницы и отыграл тогда весь сезон, набирая по 25 очков, делая 6,4 подбора и отдавая по 3,0 передачи в среднем за матч.

Смотрите сюжет о стрельбе на баскетболе в США

Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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