Тайны "Последнего танца": "Без Джордана было здорово – никто не кричал на игроков"

Пиппен же был мягче и как бы утешал партнеров, когда дела шли плохо

Один из лидеров "Чикаго Буллз" 1990-х Скотти Пиппен в документальном фильме "Последний танец" рассказал, как временный уход Майкла Джордана из баскетбола в 1993 году отразился на команде. Ранее мы сообщали, что майку иконы баскетбола с провального матча хотят продать на аукционе за четверть миллиона.

"Это было здорово. Никто не кричал на игроков, мы стали много бросать по кольцу. Все ожидали, что я стану лидером. Но мы обыгрывали другие команды совместными усилиями, учились играть как одно целое. Мы показывали коллективный баскетбол и побеждали вместе", – приводит слова Пиппена Uproxx.

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Другой игрок "Быков" того времени, а ныне наставник "Голден Стэйт" Стив Керр вспомнил эти времена и признался, что Скотти все же был лидером на площадке, но действовал иначе, чем Джордан.

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Скотти Пиппен и Майкл Джордан

"Майкл просто наорал бы на всех вокруг. Скотти был гораздо мягче. Он был тем парнем, который как бы утешал тебя, когда дела шли не очень хорошо. Пиппен брал тебя за плечи и говорил: "Держись, все будет в порядке", – отметил Керр.

Напомним, что "Последний танец" — документальный фильм о Майкле Джордане и легендарных "Чикаго Буллз" 1990-х, снятый телеканалом ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звездами НБА — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

Ранее мы писали, что Майкл Джордан отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история легендарного баскетболиста. Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится.

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