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"Просто быдло какое-то живет у нас в стране, тупые колхозаны": игрок "Днепра" возмущен пожарами в Украине

10 апреля, 16:28

Елена Павлова

Баскетболист считает, что за такое нужно серьезно наказывать

Тяжелый форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко на своей страничке в социальной сети опубликовал пост, в котором возмущается таким количеством пожаров в Украине. Ранее мы сообщали про скандал в нашем баскетболе: лидер сборной Украины рассказал, что их "кинули" на деньги после ЧМ.

"Просто быдло какое-то живет у нас в стране, тупые колхозаны, которые палят у себя всякое дерьмо и думают, что ночью все само по себе погаснет. А их дети или внуки ходят и палят камыши, и потом происходят сумасшедшие пожары в лесах и т.д., и от этого страдает наша красивая природа и животные со своими детками, которые там живут.

Покамест за такое не будут наказывать серьезно, мы будем далеки от Европы и от людей, которых будут уважать за границей. Сколько бы не говорили по ящику, что мы уже очень близко к европейской жизни, увы, это не так, и это проявляется во всем".

Станислав Тимофеенко

Станислав Тимофеенко / Фото: БК Днепр

Ранее мы сообщали, что "Днепр" досрочно стал чемпионом Украины. Баскетбольную Суперлигу завершили до серии плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

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возмущение БК Днепр пожар Станислав Тимофеенко

Источник: Facebook

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