Результативная игра украинца Лэня в НБА помогает "Атланте" победить конкурента

"Ястребы" еще надеются вмешаться в борьбу за место в плей-офф

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

В одном из очередных матчей Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью "Атланта Хокс" украинца Алексея Лэня играла в гостях с "Шарлотт Хорнетс". Наш соотечественник провел продуктивную игру и помог своей команде победить со счетом 122:107. Недавно мы писали, что данк Лэня в кольцо чемпионов НБА вошел в пятерку лучших моментов дня.

Украинец отыграл 19 с половиной минут, за которые успел оформить дабл-дабл. То есть, набрал двузначные числа в двух показателях: 13 очков и 10 подборов. Кроме того, в активе Алекса по одной передаче, блок-шоту и перехвату. Интересно, что он забросил оба своих штрафных и единственный трехочковый. Смотрите видеообзор встречи.

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Эта победа позволила "Атланте" подняться уже на 13-е место Восточной конференции, обойдя "Кливленд". У "Хокс" уже шесть побед при 17 поражениях. Еще недавно команда Лэня была худшей на Востоке, а теперь лелеет надежды на попадание в зону плей-офф. "Шарлотт" также туда стремится, но пока пребывает на 10-й позиции.

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