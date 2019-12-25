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Самый мимишный забег в мире: смотрите, как младенцы-лобстеры соревновались на Рождество в НБА

25 декабря, 19:51

Площадку "Бостон Селтикс" заполонили крохи, одетые в смешные костюмы

Шейн-победитель/Фото Boston Celtics

Шейн-победитель/Фото Boston Celtics

Накануне Рождества в перерыве матча регулярного сезона НБА между "Бостон Селтикс" и "Шарлотт Хорнетс" (119:93) "Кельты" на своей площадке устроили забег младенцев, которые только учатся ходить или еще не умеют совсем. Наверное, излишне отмечать, что гонка получилась крайне мимишной. Кроме того, детки были одеты в костюмы лобстеров.

Но короткая дистанция метров в 10 не всем далась легко – кто-то так и не покинул старт и находившегося на нем родителя. А вот финишировавшие крохи получали призы: на вид – сладкие. А выиграл шустрый малыш по имени Шейн.

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Ранее мы сообщали, что самый высокий игрок НБА на Рождество стал дирижером оркестра. Сенегальский центровой "Бостона" Тако Фолл, чей рост составляет 231 см, практически не выходит на площадку. И вот 24-летний игрок решил на время отвлечься от баскетбола и попробовать себя в необычной роли. Тако Фоллу разрешили выступить вместе с оркестром Boston Pops. Причем парень временно стал дирижёром, и оркестр под его управлением исполнил рождественскую композицию под названием Sleigh Ride.

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забег НБА младенцы Шарлотт Хорнетс Бостон Селтикс

Источник: Сегодня|Спорт

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