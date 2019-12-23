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"Ястребы" нашли замену украинскому великану – им нужен парень из Новой Зеландии за 100 миллионов

23 декабря, 11:41

Алексей Лэнь не впечатлил руководство "Атланты" в роли стартового центрового

Алексей Лэнь против Энтони Дэвиса

Алексей Лэнь против Энтони Дэвиса / Фото: Reuters

Как сообщает журналист The Athletic Крис Киршнер, центровой "Оклахома-Сити" Стивен Адамс входит в сферу интересов "Атланта Хоукс", за которую на днях свой лучший матч сезона провел украинский большой Алексей Лэнь. В поединке с "Бруклин Нетс" наш центр сделал дабл-дабл – 23 очка и 14 подборов.

В "Тандер" 26-летний Адамс в настоящее время отрабатывает третий год 4-летнего контракта стоимостью 100 млн долларов. Он получит 25,8 млн долларов в этом сезоне и 27,5 млн – в сезоне 2020/21. Баскетболист из Новой Зеландии набирает в среднем 11,5 очка и делает 9,9 подбора и 1,2 блок-шота в 26 играх регулярного чемпионата НБА.

Центровой "Оклахома-Сити" Стивен Адамс

Центровой "Оклахома-Сити" Стивен Адамс / Фото: Reuters

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"Хоукс" в свою очередь находятся в поисках стартового центрового на долгосрочную перспективу. В нынешнем сезоне в этой роли пробовались и украинец Алексей Лэнь, и Дэмиан Джонс и новичок Бруно Фернандо, но никто не впечатлил руководство клуба. Хотя, как утверждает журналист, только у Фернандо будет действующий контракт с "Хоукс" после завершения сезона.

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Отметим, что после очередного проигрыша от "Бруклина" со счетом 112:122 "Атланта" осталется на последнем месте Восточной конференции с шестью победами в 30 поединках.

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НБА баскетболист Алексей Лэнь Атланта Хокс Оклахома-Сити Тандер

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