Смена поколений: сборная Украины показала, как в новом составе готовится к старту Евробаскета

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12 ноября национальная женская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку накануне старта в квалификации Евробаскета. В занятии приняли участие 12 игроков, все те, кто войдет в заявку на первый матч отбора с фаворитками группы бельгийками. Ранее мы писали, что украинские баскетболистки за выход на Евро-2021 сыграют с Бельгией, Португалией и Финляндией.

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Первую половину составили капитан команды Алина Ягупова, Людмила Науменко, Кристина Филевич, Виктория Кондусь, Ольга Яцковец, Вита Горобец, Мириам Уро-Ниле. К ним присоединились новички команды Вероника Любинец, Елизавета Митино, Юлия Мусиенко, Владислава Волошина, Ольга Сивакова.

"Очень доволен отношением девушек к тренировочному процессу. Нам сложно сейчас. Смена поколений всегда болезненна. Но это надо делать и сейчас самое время для этого. Первый матч – с сильнейшей командой группы Бельгией. Будем играть на максимуме, посмотрим, что из этого получится", – поделился впечатлениями от тренировки главный тренер сборной Украины Срджан Радулович.

Напомним, что Украина проиграла борьбу за проведение Евробаскета-2021. Следующий чемпионат Европы среди женских команд примут Испания и Франция, а совместная заявка Украины и Швеции не смогла победить.

"Когда команда молодая, нужно время, чтобы она сыгралась и чтобы что-то было видно. Девушки все хорошо тренируются, защищаются жестко, демонстрируют свой характер. Этого требует тренер и мне нравится такая защита. Мы возможно не сможем много забросить, но не дадим много забросить нам", – рассказала о новых игроках сборной лидер команды Алина Ягупова.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходил в Сербии и Латвии. Его победителем стала Испания, одолевшая в финале француженок со счетом 86:66.

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