Сборная Украины попала в третью корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2021
В отборочном турнире наша команда не сыграет со сборными Италии, Латвии и Турции
Сборная Украины по баскетболу с новым главным тренером Айнарсом Багатскисом попала в третью корзину перед жеребьевкой квалификации чемпионата Европы. Таким образом, на групповом этапе отбора "сине-желтые" не сыграют с командами Италии, Латвии и Турции.
Согласно регламенту, 32 команды при жеребьевке будут разделены на 8 групп. В финальную стадию чемпионата Европы пробьются по три лучших сборных из каждого квартета.
Сборные Чехии, Грузии, Германии и Италии в статусе хозяев Евробаскета выступят на турнире вне зависимости от своих результатов в квалификации.
Жеребьевка квалификации Евробаскета-2021 пройдет 22 июля в Мюнхене. Матчи будут сыграны с 17 февраля 2020 по 23 февраля 2021 годов.
Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.
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