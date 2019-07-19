Сборная Украины попала в третью корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2021

В отборочном турнире наша команда не сыграет со сборными Италии, Латвии и Турции

Жеребьевка 22 июля. Фото: AFP

Сборная Украины по баскетболу с новым главным тренером Айнарсом Багатскисом попала в третью корзину перед жеребьевкой квалификации чемпионата Европы. Таким образом, на групповом этапе отбора "сине-желтые" не сыграют с командами Италии, Латвии и Турции.

Согласно регламенту, 32 команды при жеребьевке будут разделены на 8 групп. В финальную стадию чемпионата Европы пробьются по три лучших сборных из каждого квартета.

Сборные Чехии, Грузии, Германии и Италии в статусе хозяев Евробаскета выступят на турнире вне зависимости от своих результатов в квалификации.

Жеребьевка квалификации Евробаскета-2021 пройдет 22 июля в Мюнхене. Матчи будут сыграны с 17 февраля 2020 по 23 февраля 2021 годов.

Читайте также Назван состав сборной Украины по баскетболу на товарищеские матчи в Минске

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины попала в третью корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2021". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"