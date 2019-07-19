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Сборная Украины попала в третью корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2021

19 июля, 17:40

В отборочном турнире наша команда не сыграет со сборными Италии, Латвии и Турции

Жеребьевка 22 июля
Жеребьевка 22 июля. Фото: AFP

Сборная Украины по баскетболу с новым главным тренером Айнарсом Багатскисом попала в третью корзину перед жеребьевкой квалификации чемпионата Европы. Таким образом, на групповом этапе отбора "сине-желтые" не сыграют с командами Италии, Латвии и Турции.

Согласно регламенту, 32 команды при жеребьевке будут разделены на 8 групп. В финальную стадию чемпионата Европы пробьются по три лучших сборных из каждого квартета.

Сборные Чехии, Грузии, Германии и Италии в статусе хозяев Евробаскета выступят на турнире вне зависимости от своих результатов в квалификации.

Жеребьевка квалификации Евробаскета-2021 пройдет 22 июля в Мюнхене. Матчи будут сыграны с 17 февраля 2020 по 23 февраля 2021 годов.

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Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег баскетбол, сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2021

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UA.Футбол

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