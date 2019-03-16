Сборную Украины по баскетболу возглавит знаменитый латыш

Опыт работы в Украине считается основным преимуществом латыша перед остальными кандидатами

Айнарс Багатскис. Фото: Getty Images

Сборную Украины по баскетболу возглавит знаменитый латыш //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cef/11c/5c8cef11c8797.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cef/11c/5c8cef11c8797.jpg 2019-03-16T14:42:52+02:00 Баскетбол Опыт работы в Украине считается основным преимуществом латыша перед остальными кандидатами

51-летний экс-тренер "Будивельника" и сборной Латвии по баскетболу Айнарс Багатскис близок к тому, чтобы стать следующим тренером мужской национальной сборной Украины. Багатскис является приоритетным кандидатом на этот пост со стороны Федерации баскетбола Украины.Напомним, ранее Евгений Мурзин ушел в отставку, не выполнив задачу выхода на чемпионат мира.

На этой неделе Айнарс был замечен в Киеве, куда прилетал на переговоры с первыми лицами украинского баскетбола. Сам латыш не против поработать со сборной Украины, и сейчас все упирается в условия его работы со сборной, как финансовые, так и кадровые. Достижение консенсуса по базовым вопросам источники называют "крайне вероятным".

Багатскис отработал в Украине без малого три сезона: сперва работал с "Кривбассом" (2011/12), после чего принял "Будивельник", с которым дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок страны. С Багатскисом у руля киевляне сперва вышли в полуфинал Еврокубка, после чего дебютировали в Евролиге (2013/14).

Именно опыт работы в Украине считается основным преимуществом латыша перед остальными кандидатами.

В сборной Латвии Багатскис работал с 2011-го года, отыграл четыре Евробаскета, и дважды выводил сборную в 1/4 финала. Последним местом работы Айнарса был немецкий "Бамберг", из которого он был уволен 13-го января этого года после серии неудачных матчей в Бундеслиге.

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