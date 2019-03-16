Сборную Украины по баскетболу возглавит знаменитый латыш
Опыт работы в Украине считается основным преимуществом латыша перед остальными кандидатами
51-летний экс-тренер "Будивельника" и сборной Латвии по баскетболу Айнарс Багатскис близок к тому, чтобы стать следующим тренером мужской национальной сборной Украины. Багатскис является приоритетным кандидатом на этот пост со стороны Федерации баскетбола Украины.Напомним, ранее Евгений Мурзин ушел в отставку, не выполнив задачу выхода на чемпионат мира.
На этой неделе Айнарс был замечен в Киеве, куда прилетал на переговоры с первыми лицами украинского баскетбола. Сам латыш не против поработать со сборной Украины, и сейчас все упирается в условия его работы со сборной, как финансовые, так и кадровые. Достижение консенсуса по базовым вопросам источники называют "крайне вероятным".
Багатскис отработал в Украине без малого три сезона: сперва работал с "Кривбассом" (2011/12), после чего принял "Будивельник", с которым дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок страны. С Багатскисом у руля киевляне сперва вышли в полуфинал Еврокубка, после чего дебютировали в Евролиге (2013/14).
Именно опыт работы в Украине считается основным преимуществом латыша перед остальными кандидатами.
В сборной Латвии Багатскис работал с 2011-го года, отыграл четыре Евробаскета, и дважды выводил сборную в 1/4 финала. Последним местом работы Айнарса был немецкий "Бамберг", из которого он был уволен 13-го января этого года после серии неудачных матчей в Бундеслиге.
Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.
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Источник:
Планета баскетбола
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