Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Капитан сборной Украины: "Иностранные тренеры вызывают у игроков уважение за счет своего статуса"

11 июля, 16:55

Вячеслав Кравцов прокомментировал назначение Айнарса Багатскиса

Вячеслав Кравцов
Вячеслав Кравцов. Фото: Instagram

После отставки Евгения Мурзина, который не сумел вывести Украину на чемпионат мира-2019, мужскую баскетбольную команду доверили латвийцу Айнарсу Багатскису. Прибалтийский тренер возглавлял "Будивельник" и "Кривбассбаскет", а также сборную Латвии. Прокомментировать назначение мы попросили капитана "сине-желтых" Вячеслава Кравцова: "С Багатскисом я лично не работал, но ребята отзываются о нем, как о грамотном специалисте с хорошими тренерскими качествами. Прежде всего новый тренер должен перезагрузить команду, обновить все схемы и достучаться до каждого игрока по поводу его важности в сборной". 

Спросили мы у Вячеслава, почему сборной сейчас нужен именно иностранный тренер? "Евгений Мурзин был неплохим наставником, но, думаю, иностранцы всегда вызывают у игроков повышенное внимание и даже уважение за счет своего статуса, – считает Кравцов. – Глобально говорить о супердостижениях, думаю, еще рано, нам нужно проделать огромный объем работы под новым началом".

Как сообщалось ранее, в женской сборной Украины по баскетболу начались разборки после провала Евробаскета-2019. Капитан Алина Ягупова отметила проблемы внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег баскетбол, Вячеслав Кравцов, сборная Украины по баскетболу

Вы сейчас просматриваете новость " Капитан сборной Украины: "Иностранные тренеры вызывают у игроков уважение за счет своего статуса"". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Павлова Елена

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

Путин оконфузился на саммите G20

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

10 вещей о которых врут все мужчины

Лавров назвал требование России к Зеленскому

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

"Не могу больше": экс-"виагра" пожаловалась на жизнь

Между Тимошенко и Геращенко произошла словесная перепалка

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Олимпиакос"

8 июля, 18:00

Киевляне на сборах в Австрии проведут спарринг с вице-чемпионом Греции

Украина лишилась безвиза с двумя странами

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь