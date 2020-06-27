Сенсация в чемпионате Испании: "Реал" прекратил борьбу за титул

Мадридцы вылетели так рано впервые с 2008 года

В испанской лиге ACB определились участники полуфиналов и произошла первая сенсация. Один из главных фаворитов турнира "Реал" шокировал своим вылетом на ранней стадии рестарта чемпионата Испании. До раунда 1/2 финала Королевский клуб не добрался впервые с 2008 года. Ранее мы сообщали, что большинство баскетболистов было против возобновления чемпионата Испании.

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От группы А в плей-офф прошли "Барселона", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой, и "Баскония", оставив за бортом турнира "Уникаху" еще одного украинского большого Владимира Геруна, "Ховентуд", "Тенерифе" и "Бильбао". В группе В в заключительный игровой день "Валенсия" обеспечила себе первое место, обыграв "Гран Канарию" (91:87). И этот результат привел к вылету прошлогоднего чемпиона — мадридского "Реала".

"Сан-Пабло Бургос" занял второе место после победы над "Андоррой" (87:83). И "Реал" уже не поднимется выше третьей строчки. Напомним, что мадридский клуб ранее потерпел два поражения от "Бургоса" и "Андорры". Команда Пабло Ласо не сможет обойти "Бургос", поскольку у соперников есть преимущество по личным встречам.

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Напомним, что возобновление чемпионата Испании проходит в Валенсии на арене "Ла Фонтета" при пустых трибунах. 28 июня в полуфиналах встретятся "Барселона" — "Бургос" и "Валенсия" — "Баскония".

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