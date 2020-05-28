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Большинство было против, но чемпионат Испании возвращается 17 июня: все матчи пройдут в одном городе

28 мая, 00:12

Елена Павлова Елена Павлова

Участников турнира разделят на две группы по шесть команд

Несмотря на то, что большинство игроков проголосовали против возобновления чемпионата Испании по баскетболу, местная федерация приняла решение все-таки доиграть сезон-2019/2020. Об этом сообщается на официальном сайте турнира, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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В финальной части сезона будет проведен мини-турнир, в котором примут участие 12 команд. При этом все поединки состоятся в Валенсии, хотя "Барселона" украинца Пустового хотела принять на своей арене все оставшиеся матчи чемпионата. Участников разделят на две группы по шесть клубов и по две лучшие команды из каждой выйдут в полуфинал. Матчи полуфинала и финала пройдут в формате одной встречи.

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Турнир стартует 17 июня и продлится две недели. Всего будет сыграно 33 поединка. Отметим, что "Барселона" после 23 туров лидирует в таблице регулярного чемпионата – 38 очков. Но каталонцы в предыдущий раз выигрывали титул в Испании еще в 2014 году. Вторым идет прошлогодний чемпион мадридский "Реал" – 36 баллов.

Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса. Каталонский клуб попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях пандемии.

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