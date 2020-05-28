Большинство было против, но чемпионат Испании возвращается 17 июня: все матчи пройдут в одном городе

Участников турнира разделят на две группы по шесть команд

Несмотря на то, что большинство игроков проголосовали против возобновления чемпионата Испании по баскетболу, местная федерация приняла решение все-таки доиграть сезон-2019/2020. Об этом сообщается на официальном сайте турнира, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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В финальной части сезона будет проведен мини-турнир, в котором примут участие 12 команд. При этом все поединки состоятся в Валенсии, хотя "Барселона" украинца Пустового хотела принять на своей арене все оставшиеся матчи чемпионата. Участников разделят на две группы по шесть клубов и по две лучшие команды из каждой выйдут в полуфинал. Матчи полуфинала и финала пройдут в формате одной встречи.

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Турнир стартует 17 июня и продлится две недели. Всего будет сыграно 33 поединка. Отметим, что "Барселона" после 23 туров лидирует в таблице регулярного чемпионата – 38 очков. Но каталонцы в предыдущий раз выигрывали титул в Испании еще в 2014 году. Вторым идет прошлогодний чемпион мадридский "Реал" – 36 баллов.

Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса. Каталонский клуб попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях пандемии.

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