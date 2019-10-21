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Школьную футболку "Короля" продали на аукционе за круглую сумму

21 октября, 10:48

Планировалось выручить за лот порядка 300 тысяч долларов

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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На днях прошел аукцион, на котором была продана школьная игровая майка баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. Ранее мы писали, что украинец Лэнь рассказал о планах на сезон НБА и "молодой" химии.

Футболка ушла с молотка за 187 500 долларов, хотя планировалось выручить за лот порядка 300 тысяч.

В этой майке Леброн в 2002 году сфотографировался для обложки журнала Sports Illustrated, вышедшего с заголовком "избранный".

Отметим, что 34-летний баскетболист является трехкратным чемпионом НБА. Он трижды признавался самым ценным игроком финала плей-офф и четырежды – лучшим игроком сезона. "Лейкерс" начнут новый сезон 23 октября матчем против "Лос-Анджелес Клипперс".

Также смотрите видео, как скандальная звезда НБА 90-х и бывший любовник Мадонны Деннис Родман признался, что певица хотела от него забеременеть.

А ранее мы рассказывали, что чемпион НБА подарил маме на день рождения дорогущую машину. Баскетболист "Торонто" Норман Пауэлл опубликовал видео своего грандиозного презента в Instagram, отметив: "Такого авто у самого нет".

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НБА Леброн Джеймс

Источник: Сегодня|Спорт

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