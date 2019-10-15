Скандал в украинском баскетболе: в битве лидеров виноватыми оказались судьи

В чемпионате Украины по баскетболу разразился скандал. В Днепре в главном матче месяца встречались лидеры: хозяева принимали дерзкого новичка Суперлиги – "Прометей" из Каменского. До этого соперники выиграли по три матча. В каждой команде выступает по несколько легионеров, а также основные игроки национальной сборной: Кирилл Фесенко, Иссуф Санон, Денис Лукашов, Максим Корниенко.
Поединок вышел напряженным и интригующим. В итоге все решилось в последней четверти, которую гости выиграли со счетом 17:9. Исход противостояния – 67:60 в пользу "Прометея". Самым результативным с 19 очками стал американский легионер гостей Малик Трент. Но не менее интересные события развернулись и после матча: "Днепр" подал протест на "непрофессиональное судейство".
Интересно, что на матче работали трое опытных судей, двое из которых – Владислав Исаченко и Денис Поворознюк – имеют лицензию ФИБА, т. е. являются арбитрами международной категории. Сегодня "Днепр" должен прислать в Федерацию баскетболу видеонарезку спорных моментов, которую рассмотрит экспертная комиссия.
А вот тренер "Днепр" Денис Журавлев и центровой Кирилл Фесенко на послематчевой пресс-конференции на судей не жаловались. Наставник больше сетовал на не очень удачные действия своих подопечных.
В полном объеме битву лидеров чемпионата Украины можно посмотреть ниже.
Напомним, что недавно супербросок сверху украинца Ивана Ткаченко признали лучшим моментом молодежного чемпионата мира по баскетболу 3х3.
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