Суперданк украинца назвали лучшим моментом чемпионата мира по баскетболу 3х3

Сборная Украины на чемпионате мира стала второй / Фото: Федерация баскетбола Украины

Международная федерация баскетбола опубликовала десятку лучших моментов молодежного чемпионата по баскетболу 3х3, завершившегося на днях в китайском городе Ланьчжоу. В отличие от взрослых команд, оставшихся без медалей чемпионата Европы, наша мужская молодежка завоевала в Китае "серебро".

Самым ярким среди топ-10 моментов ЧМ в Ланьчжоу оказался мощный бросок сверху украинца Ивана Ткаченко. Во встрече группового этапа со сборной Катара, в которой наши добыли волевую победу со счетом 15:13, Иван подобрал мяч после отскока от щита и вонзил его в кольцо через неудачно пытавшегося защищаться соперника.

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Наша мужская молодежная сборная стала второй в мире, уступив лишь в финале россиянам – 11:21. За команду под руководством Тимура Арабаджи выступали Иван Ткаченко, Евгений Балабан, Антон Мусиенко и Никита Руслов.

Женская сборная Украины на предварительном этапе выиграла три матча из четырех, однако расположилась на третьем месте в своей группе и в плей-офф не вышла. По итогам чемпионата украинки оказались девятыми среди 20 команд-участниц.

Напомним, в сентябре в Китае прошел чемпионат мира по классическому баскетболу 5х5, где в финале Испания разгромила Аргентину.

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