Скандальную звезду НБА просят дать денег на похороны отца, у которого было 29 детей от 16 разных женщин

Родман не виделся с родителем, который жил на Филиппинах, 42 года

Отец пятикратного чемпиона НБА и одного из главных скандалистов Лиги Денниса Родмана умер в городе Анхелес на Филиппинах в возрасте 79 лет – сообщает Rappler. Однако известный баскетболист вряд ли прилетит на похороны Филандера Родмана. Ранее бывшая звезда НБА Деннис Родман показал, как боксирует Василий Ломаченко.

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Останки Филандера Родмана сейчас находятся в похоронной часовне в Анхелесе. Одна из внучек Филандера, Жасмин, обратилась к Деннису за помощью для оплаты похоронных услуг. Одна из дочерей Филандера, Дарлинг Мари, также создала платформу для пожертвований и учетную запись в Twitter, чтобы Деннис мог заметить просьбу семьи о помощи.

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Деннис Родман / Фото: Instagram

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Отметим, что Филандер Родман жил на Филиппинах с начала 1970-х годов.У него как минимум 29 детей от 16 разных женщин, а Деннис является самым известным из них. На церемонии введения в Зал славы баскетбола в 2011 году Деннис Родман заявил, что у него нет отца. Однако в 2012 году во время турне по Азии решил встретиться и примириться с Филандером, которого не видел 42 года.

Ранее звезда НБА признался, что Мадонна предлагала ему деньги за ребенка. Баскетболист Деннис Родман поделился подробностями романа с поп-королевой.

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