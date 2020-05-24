Знаменитый баскетболист Деннис Родман показал, как боксирует Василий Ломаченко

Движения знаменитого партнера Майкла Джордана на баскетбольном паркете сравнили с ударами Хайтека в ринге

Знаменитый американский баскетболист Деннис Родман своими движениями в фильме о Майкле Джордане "Последний танец" показал, как боксирует украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко. Подтверждающее это видео на своей странице в Instagram разместила промоутерская компания украинского боксера TopRank.

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Вывод из этого видео: от резких ударов Хайтека невозможно уклониться сопернику так же, как и у баскетбольного мяча нет шанса угодить в другие руки, если на подбор идет лучший в мире мастер этого дела – экс-напарник Майкла Джордана Деннис Родман.

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Отметим, что на самом деле в этом фрагменте фильма "Последний танец" Деннис Родман рассказывал, как прогнозировал отскок мяча от щита после бросков соперников. Однако сходство с движениями Василия Ломаченко в ринге и вправду присутствует.

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Ранее мы писали, что Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики. Власти Соединенных Штатов дали добро на въезд в страну иностранных спортсменов, их семей и персонала. Это решение должно позволить Ломаченко прибыть в Штаты на поединок с непобедимым американцем гондурасского происхождения Теофимо Лопесом.

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