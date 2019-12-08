Словенский вундеркинд обновляет очередной рекорд в НБА: Дончич догнал самого Джордана

Лука в 18 матчах подряд собирает не менее 20 очков, 5 подборов и 5 передач

Лука Дончич продолжает обновлять рекорды НБА

Словенский баскетбольный суперталант Лука Дончич продолжает поражать заокеанскую публику своей игрой и достижениями. 20-летний легкий форвард "Даллас Маверикс", порой играющий и на позиции защитника, повторил еще один легендарный рекорд. Ранее мы писали, что Дончич в четырех матчах подряд набирает более 30 очков и 10 передач.

На этот раз чемпион Европы в составе сборной Словении отыграл в регулярном чемпионате НБА 18-й матч кряду, набирая не менее 20 очков и собирая хотя бы пять передач и столько же подборов. Очередной его жертвой стали "Нью-Орлеан Пеликанс", который Дончич отгрузил 26 очков, сделав девять передач и шесть подборов. А "Даллас" разгромил соперника со счетом 130:84.

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Таким образом, Лука повторил рекорд НБА, догнав самого Майкла Джордана и Оскара Робертсона. В ночь на понедельник Дончич в игре против "Сакраменто" может превзойти этот рекорд, если соберет статистический урожай 20+5+5.

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