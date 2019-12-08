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В битве чемпионов Украины двух последних лет баскетболисты "Химика" переиграли "Мавп"

8 декабря, 18:38

Еще в одной воскресной встрече "Прометей" уступил дома "Днепру"

"Днепр" взял реванш у "Прометея" за домашнее поражение

"Днепр" взял реванш у "Прометея" за домашнее поражение / Фото: ФБУ

Сезон украинской Суперлиги набирает ход и все интересней становятся матчи, в которых едва ли не каждая команда может обыграть каждую. В воскресенье в Черкассах сошлись чемпионы Украины двух последних лет – местные "Мавпы" и южненский "Химик". На днях мы писали, что за угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали на солидную сумму и отстранили от игр президента.

"Мавпы" преследовали идущий третьим "Химик" и в случае успеха могли занять его место. Но команда очень хорошего тактика и мастера работы с молодежью Виталия Степановского вырвала победу у черкасского коллектива в гостях – 81:74. Хотя на этот раз решающий вклад в успех Южного сделали легионеры Салливан и Уильямс, набравшие по 20 очков и обеспечившие рывок в последней четверти.

А в Каменском бились две первые команды чемпионата. И "Прометей" не устоял перед "Днепром" – 93:99. Хотя встреча напоминала качели: гости вели после половины матча "+16", проиграли третью четверть "-15", но взяли четвертый отрезок "+7". Самым результативным у "Днепр" оказался капитан Стас Тимофеенко с 21 очком.

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Днепряне сравнялись с "Прометеем" по количеству очков, но пока что уступают лидерство по дополнительным показателям.

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