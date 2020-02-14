Судей чемпионата Украины за ошибки оштрафовали и перевели в низший дивизион

"Николаев" - "Днепр" / Фото: ФБУ

Еще одна неприятная ситуация с судьями случилась в чемпионате Украины по баскетболу среди команд Суперлиги. Директорат чемпионата страны рассмотрел вопрос судейства в поединке регулярного чемпионата между командами "Николаев" – "Днепр", который прошел 8 февраля в СК "Надежда". В действиях служителей Фемиды нашли несколько неправильных решений. Мы писали, что за угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали и отстранили от игр президента.

Саму встречу "Днепр" выиграл у "Николаева" со счетом 87:76. При этом техническая комиссия ФБУ обнаружила 12 ошибок в действиях арбитров Владислава Исаченко, Алексея Широбокова и Юрия Щербака. На основании анализа матча Технической комиссией Директорат чемпионата Украины применил к указанным арбитрам санкции в виде штрафа в размере 3000 гривен и перевода в низший дивизион на один месяц, начиная с 12 февраля. Смотрите видео неточных вердиктов.

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