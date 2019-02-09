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Святослав Михайлюк успешно дебютировал за "Детройт"

Сегодня, 10:16

Украинский баскетболист помог своей команде обыграть "Нью-Йорк Никс"

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк. Фото: Instagram
Святослав Михайлюк успешно дебютировал за "Детройт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e8c/548/5c5e8c548fea5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e8c/548/5c5e8c548fea5.jpg Баскетбол Украинский баскетболист помог своей команде обыграть "Нью-Йорк Никс"

Атакующий защитник Святослав Михайлюк на днях перешел из "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Детройт Пистонс". И уже успел дебютировать за новую команду. В матче против "Нью-Йорк Никс" Михайлюк получил от тренера почти десять минут игрового времени. Святослав провел их с максимальной пользой – с первой попытки попал из-за дуги, дважды ассистировал партнерам и сделал один подбор.

"Детройт" в итоге победил – 120:103. Главными действующими лицами стали Андре Драммонд (29 очков + 20 подборов + 3 блокшота) и Блэйк Гриффин (26 очков + 4 ассиста + 6 подборов).

Новая команда Михайлюка занимает девятое место в Восточной конференции. От места в зоне плей-офф "Детройт" отделяет одна победа.

Напомним, что летом "Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов. 21-летний Михайлюк ранее выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.  Украинский баскетболист был задрафтован клубом под 47-м номером. 

"Он новичок, и традиционно новички в НБА играют мало, пока не войдут в систему, не наберутся опыта и сами не поймут, как надо преподносить себя в Лиге. Если Михайлюк будет играть по 10-15 минут, это буде очень хорошо. У парня есть задатки, и он может себя проявить", – рассказал нам ранее двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.

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Тег баскетбол, НБА , баскетболист, Детройт Пистонс, Святослав Михайлюк

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isport.ua

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