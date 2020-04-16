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Таким Фредди вы еще не видели: We will rock you от "динозавра"-чемпиона НБА

16 апреля, 20:22

Елена Павлова

Испанский центровой "Торонто" Марк Газоль оказался очень похож на солиста Queen

Испанский центровой "Торонто Рэпторс" Марк Газоль время от времени делиться в своем инстаграме отрезками выступлений Queen. Однако теперь чемпион НБА решил перевоплотиться в солиста легендарного коллектива Фредди Меркьюри. Сходство Марка и Фредди оказалось насколько сильным, что он произвел настоящий фурор среди своих подписчиков. Ранее мы писали про уникальное достижение испанских братьев: Газоли выиграли чемпионат НБА.

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Отметим, что 35-летний Марк Газоль является одним из двух игроков в истории баскетбола, которые за один сезон выиграли Кубок мира и чемпионат НБА. Марк сделал это буквально в 2019 году с Испанией и "Динозаврами". До Газоля-младшего данное уникальное достижение удавалось только американцу Ламару Одому, который в 2010 году сделал "дубль" в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США.

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Напомним, что один из лидеров сборной Испании Марк Газоль был выбран на драфте НБА 2007 года под 48-м номером "Лос-Анджелес Лейкерс". Однако в Национальной ассоциации, помимо "Торонто", выступал только за "Мемфис Гриззлис".

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НБА баскетболист Торонто Рэпторс Фредди Меркьюри Марк Газоль

Источник: Сегодня|Спорт

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