Темное прошлое: в 1991 году легенда НБА пропустил визит в Белым дом, играя в гольф с драг-дилером

В 1991 году Майкл Джордан был замешан в серьезные дела с торговцем наркотиками

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан пропустил визит в Белым дом, который был организован в честь завоевания "Чикаго" первого чемпионского титула. Случай произошел в 1991 году, когда игроков "Чикаго" пригласили в Белый дом, но Майкла вместе с командой не было. Позже клуб опубликовал информацию, что у него был "запланированный семейный отдых". Однако на самом деле Джордан в этот момент играл в гольф с Джеймсом Булером – торговцем наркотиками, который в итоге был осужден на 9 лет за отмывание денег. При обыске в числе прочих документов у Булера изъяли чек от Джордана на 57 тысяч долларов.

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Джордан и Булер заявили, что сумма была передана в качестве займа, однако позже в суде баскетболист свидетельствовал, что возвращал долг за проигрыш в гольфе.

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Также сообщалось, что хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага". Владелец "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта заявил, что, уволив тысячи людей, сделал им одолжение.

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