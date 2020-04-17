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Трамп сказал начинать, но только для ТВ: есть план возвращения спорта в США с посадкой через два места

17 апреля, 10:12

Елена Павлова

Возобновление сезона в профессиональных спортивных лигах пройдет без зрителей

Президент США Дональд Трамп заявил, что после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах матчи будут проходить без зрителей. Ранее мы сообщали, что из-за угрозы коронавируса похожий же план рестарта чемпионатов во многих странах, например, зрителей не пустят на футбол в Италии до марта 2021-го.

"Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом и болельщики на трибуны начнут возвращаться. Может быть, сначала их придется сажать через два сиденья. Затем, в конечном итоге, мы хотим полностью заполнить арены. Когда вирус уйдет, у нас будут заполненные арены. Мы вернем спорт в том виде, каким он должен быть. Так что, в определенный момент времени мы вернемся к норме", – цитирует Трампа The Score.

Читайте также: В США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии

Напомним, что регулярные чемпионаты всех американских лиг приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В США выявлено больше всего зараженных в мире – 671 425 человек на утро 17 марта, из них 33 286 случая оказались летальными.

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