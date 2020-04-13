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В США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии

13 апреля, 11:00

Вадим Авдасев

Считается, что игрокам нужно 25 дней, чтобы вернуть себе спортивную форму

Национальная баскетбольная ассоциация, несмотря ни на что, не собирается сдаваться и досрочно завершать сезон 2019/2020. За океаном разработали довольно конкретный план возвращения спорта на арены. К слову, владелец "Хьюстона" уволил 45 тысяч человек из-за пандемии.

Информацией о том, как НБА планирует возобновлять сезон после карантина, поделился эксперт ESPN Брайан Уиндхорст. С момента, когда вспышка пандемии коронавируса в США начнет угасать, должно пройти еще три-четыре недели до начала игр:

"Переговорив с руководителями и тренерами команд лиги, мы пришли к выводу, что понадобится 25 дней для полноценного возвращения баскетбола. Сначала примерно 11 дней на индивидуальные тренировки баскетболистов, а затем, если будет разрешение медиков, команды смогут провести двухнедельный тренировочный сбор с полноценными играми пять на пять".

Читайте также: в Италии назвали дату, когда спортсмены могут возобновлять тренировки.

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карантин баскетбол возвращение НБА коронавирус

Источник: xsport.ua

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