В США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии

Считается, что игрокам нужно 25 дней, чтобы вернуть себе спортивную форму

Национальная баскетбольная ассоциация, несмотря ни на что, не собирается сдаваться и досрочно завершать сезон 2019/2020. За океаном разработали довольно конкретный план возвращения спорта на арены. К слову, владелец "Хьюстона" уволил 45 тысяч человек из-за пандемии.

Информацией о том, как НБА планирует возобновлять сезон после карантина, поделился эксперт ESPN Брайан Уиндхорст. С момента, когда вспышка пандемии коронавируса в США начнет угасать, должно пройти еще три-четыре недели до начала игр:

"Переговорив с руководителями и тренерами команд лиги, мы пришли к выводу, что понадобится 25 дней для полноценного возвращения баскетбола. Сначала примерно 11 дней на индивидуальные тренировки баскетболистов, а затем, если будет разрешение медиков, команды смогут провести двухнедельный тренировочный сбор с полноценными играми пять на пять".

Читайте также: в Италии назвали дату, когда спортсмены могут возобновлять тренировки.

Смотрите обращение к публике Руди Гобера, который первым в НБА заразился коронавирусной инфекцией

Реклама

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама