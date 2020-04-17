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Тишина на стадионах еще на год: зрителей не пустят на футбол в Италии до марта 2021-го

17 апреля, 09:39

Елена Павлова

Командам придется доигрывать этот сезон и начинать новый при пустых трибунах

Трибуны стадионов в Италии будут пустовать до марта 2021 года, чтобы уберечь местных болельщиков от еще одной вспышки коронавирусной инфекции. Такой информацией владеет испанское спортивное издание AS. Ранее мы сообщали, что Италия рвется выйти с карантина первой, а футбольный матч назначен уже на 27 мая.

По данным же испанского источника, возобновление футбольного сезона в Италии может произойти уже 31 мая, но при закрытых трибунах. А перед этим проведут два матча Кубка Италии. На среду, 27 мая, запланирован матч полуфинала Кубка между "Ювентусом" и "Миланом", а на 28 мая – второй полуфинальный матч "Наполи" – "Интер". Болельщикам же разрешат посещать стадионы не раньше марта 2021 года, когда будут открыты границы и сняты все ограничения.

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Напомним, что чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу Серии А на данный момент возглавляет "Ювентус", успевший набрать 63 очка, на втором месте — "Лацио", на счету которого на одно очко меньше.

В Италии сейчас 168 941 человек, зараженных COVID-19, из них 22 170 не сумели спасти, а 40 164 уже выздоровело.

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Источник: AS.com

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