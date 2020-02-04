Украинская восходящая звезда НБА выбыл из строя: у Михайлюка травма бедра

Сви не числился в списке травмированных перед игрой с "Мемфисом", но в итоге не сможет выйти на площадку

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

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Атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк пропустил матч регулярного чемпионата НБА против "Мемфис Гризлис" (82:96) из-за травмы бедра. Об этом сообщил журналист The Detroit News Роб Берд. Ранее мы сообщали, что украинского снайпера "Детройта" хотят заполучить другие клубы НБА – "Пистонс" уже получают запросы на обмен Михайлюка от ряда команд за океаном.

Михайлюк не числился в списке травмированных перед игрой с "Мемфисом", но в итоге оказалось, что он не сможет выйти на площадку. Лэнгстон Гэллоуэй и Брюс Браун разделили его минуты на позиции атакующего защитника. Время восстановления украинца пока не сообщается.

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Святослав в этом сезоне набирает в среднем 8,9 очка, делает 1,7 подбора и 1,7 передачи при точности из-за дуги 42,5%. Михайлюк получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА. Он стал всего вторым украинцем в истории, кто удостоился подобной чести. 23 года назад, в 1997-м, на матч молодых звезд приглашали украинского центрового Виталия Потапенко. Состоится звездный уик-энд-2020 15-16 февраля в Чикаго.

Мы сообщали, что Михайлюк прокомментировал свое участие в Звездном уикенде НБА.

"Мне нужно просто продолжать играть и концентрироваться на следующем матче, – заявил Михайлюк. – Для меня многое значит тот факт, что я буду частью Звездного уикенда, буду играть с баскетболистами НБА, которые туда вызваны. Я буду радоваться и получать удовольствие от пребывания в Чикаго, поскольку меня отобрали для участия в этой игре. Если игроку дают много времени, он становится увереннее в себе. Много минут позволяют тебе приспособиться к атакующей и защитной манере игры в НБА".

Смотрите, как тренируется Святослав Михайлюк в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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