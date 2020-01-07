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Тренер "Воинов" в огне: Керр обматерил арбитра и ушел с площадки

7 января, 10:59

Коуч "Голден Стэйт" Стив Керр заработал удаление в матче регулярного чемпионата НБА против "Сакраменто"

Тренер "Уорриорз" Стив Керр

Тренер "Уорриорз" Стив Керр / Фото: Reuters

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Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр заработал очередное удаление в поединке регулярного чемпионата НБА – наставника "Воинов" попросили с площадки за две минуты до конца второй четверти матча против "Сакраменто Кингз" (98:111) за применение ненормативной лексики в адрес одного из арбитров. Ранее мы писали, что на матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадки.

Керр, разъяренный тем, что арбитр пропустил нарушение правил, кричал на судью сначала со своего места у скамейки, а затем вышел на паркет. Эмоциональный коуч несколько раз повторил: "Wake the fuck up" ("Проснись, мать твою").

Это не первый раз, когда главный тренер "Голден Стэйт" выходит из себя. Буквально в конце ноября Стив Керр порезал руку во время матча против "Чикаго" (104:90), разбив на эмоциях свой планшет с игровыми схемами. Порез оказался настолько глубоким, что у трехкратного чемпиона НБА у руля "Уорриорз" пошла кровь.

Ранее мы писали, что Керр тасовал карты, пока журналисты смотрели в свои телефоны.

"Так как вы сейчас будете писать в Twitter, я подожду, пока мы сможем возобновить пресс-конференцию. Пока вы заняты своими телефонами и игнорируете меня, я потренируюсь в перемешивании карт. Вы готовы? Еще нет? Тогда перемешаю карты еще пару раз. Что? Еще два человека? Ну да, длинные сообщения", – сказал Керр с улыбкой.

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НБА удаление Сакраменто Голден Стейт Стив Керр

Источник: Сегодня|Спорт

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