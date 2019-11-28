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"Мне можно разбивать два планшета за сезон": тренер НБА во время матча глубоко порезал руку

28 ноября, 21:15

Тренер "Голден Стэйт" Стив Керр в матче с "Чикаго" травмировал сам себя на эмоциях

Тренер "Голден Стэйт" Стив Керр

Тренер "Голден Стэйт" Стив Керр / Фото: Reuters

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Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр порезал руку во время матча против "Чикаго" (104:90), разбив на эмоциях свой планшет с игровыми схемами. Инцидент произошел в начале четвертой четверти, а порез оказался настолько глубоким, что у трехкратного чемпиона НБА у руля "Уорриорз" пошла кровь. Ранее мы писали, что Керр тасовал карты, пока журналисты смотрели в свои телефоны.

"Да, я сломал планшет, – признался после поединка Керр. – Это только один из двух. Мне можно разбивать два планшета за сезон. Это первый. Я всегда получаю порез в том же месте. Этот был чуть глубже обычного. Я был чуть сильнее разочарован".

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Несмотря на победу в матче с "Буллз", "Голден Стэйт" продолжает оставаться худшей командой регулярного чемпионата НБА, замыкая сводную турнирную таблицу двух конференций. Ранее мы сообщали, что после матча НБА эвакуировали стадион. После встречи между "Юта Джаз" и "Голден Стэйт Уорриорз" его участники были выведены с арены Через 15 минут после финальной сирены под столом одного из ресторанов была обнаружена подозрительная коробка.

Смотрите, как 20-летний вундеркинд Дончич разрывает НБА:за 12 минут словенский защитник набросал больше, чем весь "Голден Стэйт". За 25 минут Лука установил уникальный рекорд Национальной ассоциации.

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Источники: Сегодня|Спорт , ESPN

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