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"У него коронавирус, а он – без маски!": зараженного одноклубника украинца заклеймили позором

28 июня, 16:24

Олег Люлька Олег Люлька

Баскетболист, у которого диагностирован COVID, возмутил общественность, сыграв в теннис без средств защиты

Американский форвард команды НБА "Сакраменто Кингз" Джабари Паркер, который недавно заразился коронавирусом, играл в теннис в общественном месте, при этом баскетболист не использовал даже защитную маску. Соответствующая информация появилась на странице Content NBA в Twitter. Напомним, ранее COVID-19 диагностировали и у Алексея Лэня – украинского одноклубника Паркера по "Сакраменто".

"Поведение Паркера абсолютно невежественно и опасно по отношению к здоровью других людей", – пылает гневом ресурс Content NBA

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Как мы сообщали ранее, коронавирус был обнаружен не только у Алексея Лэня и Джабари Паркера, но и у еще одного баскетболиста "Сакраменто Кингз" – багамского защитника калифорнийцев Бадди Хилда.

Джабари Паркер

Джабари Паркер / Фото: Getty Images

При этом Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год, по поводу своего здоровья ранее заявил: "Я хочу поблагодарить "Сакраменто Кингс" за их большую заботу и НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне обнаружить коронавирус на ранней стадии. Я сразу же отправился в изоляцию и с нетерпением жду, когда смогу выздороветь и присоединиться к своим товарищам по команде для борьбы за плей-офф".

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Отметим, команда Алексея Лэня попала в список 13 клубов Западной конференции, которые будут участвовать в рестарте сезона в НБА. Чемпионат должен возобновиться 30 июля в Орландо.

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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баскетбол маска НБА Алексей Лэнь коронавирус Сакраменто Джабари Паркер

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