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Удивительная серия и зажигательный танец лучшего баскетболиста мира

30 августа, 13:27

Елена Павлова Елена Павлова

Леброн Джеймс ни разу не вылетал со своей командой в первом раунде плей-офф НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс за свою профессиональную карьеру в НБА ни разу не вылетал со своей командой в первом раунде плей-офф. 29 августа калифорнийцы переиграли "Портленд Трэйл Блэйзерс" (131:122) и прошли стартовую стадию плей-офф, что позволило Леброну продлить эту традицию. Ранее лучший игрок НБА потребовал завершить сезон.

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Джеймс прошел первый раунд уже 14 раз. С момента внедрения нынешнего формата плей-офф НБА в 1984 году лучшие показатели только у Деррека Фишера и Роберта Хорри — 16 выигрышей из 16 возможных в первых раундах. Кроме того, благодаря победе в серии над "Портлендом" "Лейкерс" впервые с 2012 года пробились в полуфинал конференции. На радостях "Король" исполнил зажигательный танец.

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Леброн Джеймс в решающем матче с "Трэйл Блэйзерс" сделал трипл-дабл – 36 очков, 10 подборов и 10 передач. Он стал первым игроком с 1988 года в составе "Лейкерс", который оформил 30-очковый трипл-дабл. Предыдущее достижение принадлежало Джеймсу Уорти. Также Леброн обновил свой рекорд по количеству 30-очковых трипл-даблов – уже 13. У легендарного Оскара Робертсона их 8, а у Рассела Уэстбрука — 6, сообщает Twitter StatMuse.

В полуфинале плей-офф Западной конференции "Лейкерс" встретятся с победителем пары "Хьюстон" — "Оклахома".

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Смотрите, как на карантине танцевал Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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рекорд НБА Леброн Джеймс плей-офф НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс

Источник: Чемпионат

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