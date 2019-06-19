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Украина начала ЧМ по баскетболу на характере с Пуэрто-Рико, но "поплыла" с Россией

19 июня, 09:42

В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из группы

Тимофеенко. Наш №1 в рейтинге набрал пока 10 очков за две встречи. Фото: fiba.basketball
Тимофеенко. Наш №1 в рейтинге набрал пока 10 очков за две встречи. Фото: fiba.basketball.

Двоякое впечатление произвела мужская сборная Украины в первый день Кубка мира 3х3. Команда Олега Юшкина, посеянная в Амстердаме под 12-м номером, сначала показала характер и вырвала победу у Пуэрто-Рико 21:19. "Сине-желтые" лидировали большую часть матча, но дали сопернику сделать рывок и сравнять счет в конце игры. Нервы пощекотали изрядно, но своего добились. Эффектную точку в проходе поставил Закурдаев, набравший восемь очков.

Второй поединок украинцев с принципиальным соперником, Россией, складывался еще сложнее – уступали четыре очка, догоняли, снова уступали, но собирались с силами и догоняли. Тут хорошо вошел в игру Давидюк, ловко проскальзывавший под чужое кольцо. В итоге он с пятью очками и стал у нас лучшим в матче. А "сине-желтые" даже вышли вперед 9:8. Но за минуту с копейками до конца пропустили два дальних и поплыли... 14:21. Стоит отметить, что у украинцев не шли броски из-за дуги, в 3х3 двухочковые, а у нашего №1 Тимофеенко еще и штрафные хромали. Россия, у которой, на минуточку, 2-й номер в рейтинге после чемпиона-2018 Сербии, после проигрыша Монголии 12:14 разжилась первой победой, а вот мы усложнили себе жизнь, ведь из пяти команд в группе в 1/4-ю выходят только две. Хотя пока и идем в таблице вторыми. Завтра украинцы играют с Эстонией (11:50) и Монголией (14:50). У ребят есть время на восстановление, а у Юшкина – на работу над ошибками.

Сегодня в борьбу вступают наши девушки. В 13:55 они начнут ЧМ с его 3-м номером – Россией, а продолжат в 15:15 с действующими чемпионками мира итальянками. Такой график, конечно, не пожелаешь и врагу. Согласен и тренер нашей команды Владимир Холопов: "Уверенно могу сказать, что у нас, наверное, худший расклад из возможных, но я точно знаю, что мы сделаем все для победы! Держите за нас кулаки! Да поможет нам Бог!". На прошлогодний Кубок мира Украина по рейтингу не попала, но была третьей на чемпионате Европы, а в Нидерландах посеяна седьмой.

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира серебряные медали:

Напомним, вчера прошел чемпионский парад в Торонто. Во время торжества произошла стрельба, в результате инцидента была ранена женщина. Потом появилась информация о четырех пострадавших и троих задержанных.

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

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Тег сборная Украины по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу, баскетбол 3 на 3

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АВТОР:

Павлова Елена

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