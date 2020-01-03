Украинец бегает дольше всех из "Поршней": как Михайлюк играл против героя НБА прошлого сезона

Святослав - лишь один из трех игроков "Детройта" с плюсовой эффективностью

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк продолжает получать приличное игровое время в НБА, что свидетельствует о доверии тренерского штаба. В матче против третьей команды Западной конференции "Клипперс", наш защитник вышел в стартовом составе и пробыл на паркете больше всего времени среди игроков "Детройта". Ранее мы писали, что Михайлюк за океаном прет как танк: Сви за несколько дней оформил второй рекорд в НБА.

Против "Клипперс", за который выступает герой минувшего сезона Кавай Леонард, Святослав провел на паркете почти 29 минут за которые набрал 14 очков (2/4 двухочковые, 2/7 трехочковые, 4/6 штрафные), собрал два подбора и отдал две передачи при трех фолах и одной потере. Показатель эффективности составил +3. Это один из трех положительных показателей в команде "Поршней", которые уступили со счетом 112:126.

Смотрите обзор матча "Детройт" – "Клипперс"

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Сейчас "Пистонс" занимают 11 место на Востоке. Следующую игру Михайлюк вместе со своей командой проведет уже утром 5 января против "Голден Стейт". Мы также сообщали, что конкурент украинца Михайлюка в "Детройте" раздал ему комплименты.

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