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Украинец Лэнь не устоял в в матче НБА против Леброна Джеймса и компании

18 ноября, 11:37

"Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Сегодня ночью по киевскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации состоялось сразу 14 матчей. В одном из них "Атланта" украинца Алексея Лэня гостила в Лос-Анджелесе у "Лейкерс". Недавно мы писали, что Лэнь феерит в НБА. Клуб еще одного нашего соотечественника, "Детройт" Святослава Михайлюка, в этот день отдыхал.

На этот раз игра у Лэня не пошла. За неполные 15 минут уроженец Луганщины набрал всего три очка и сделал четыре подбора. "Атланта" же уступила команде звездного Леброна Джеймса со счетом 101:122. Смотрите, ка "Лейкерс" победили при поддержки своей легенды Коби Брайанта, при этом Джеймс насобирал 33 очка.

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Команды украинцев, "Атланта" и "Детройт", сейчас делят в Восточной конференции 12-13-е места, имея по 4 победы и 9 поражений. Лэнь сыграл во всех 13 матчах, собирая по 6,3 очка и 4,9 подбора. Михайлюк в восьми встречах набирал в среднем 3,9 очка.

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