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Украинец Михайлюк вышел в стартовом составе на матч НБА, но "Детройт" проиграл "Чикаго"

12 января, 09:30

Святослав набрал 10 очков, а его команда осталась на 11-м месте Восточной конференции

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Очередной неудачей завершилась для "Детройт Пистонс" украинца Святослава Михайлюка домашняя игра регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз". Хозяева уступили со счетом 99:108, потерпев четвертое поражение в шести матчах января. Ранее мы сообщали, что "Атланта" Лэня проиграла "Вашингтону".

22-летний защитник "Детройта" Михайлюк вышел в стартовой пятерке и всего провел на площадке почти 28 минут. За это время Свят собрал 10 очков и 6 подборов, добавив к ним две передачи и один перехват. Также у него две потери и три фола. Украинец реализовал два трехочковых из восьми и два средних броска. Смотрите видеообзор действий парня из Черкасс во встрече против "Чикаго".

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Читайте, как Михайлюк установил два рекорда в одном матче "Детройта".

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"Детройт", как и "Чикаго", имеет 14 побед при 26 поражениях, но уступает 10-е место "Буллз" по дополнительным показателям. У "Бруклина", который расположился на восьмой позиции, – 17 победных матчей. Следующую игру команда Михайлюка проведет 14 января против "Нового Орлеана".

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баскетбол НБА Детройт Пистонс Чикаго Буллз Святослав Михайлюк

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