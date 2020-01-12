Украинец Михайлюк вышел в стартовом составе на матч НБА, но "Детройт" проиграл "Чикаго"

Очередной неудачей завершилась для "Детройт Пистонс" украинца Святослава Михайлюка домашняя игра регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз". Хозяева уступили со счетом 99:108, потерпев четвертое поражение в шести матчах января. Ранее мы сообщали, что "Атланта" Лэня проиграла "Вашингтону".
22-летний защитник "Детройта" Михайлюк вышел в стартовой пятерке и всего провел на площадке почти 28 минут. За это время Свят собрал 10 очков и 6 подборов, добавив к ним две передачи и один перехват. Также у него две потери и три фола. Украинец реализовал два трехочковых из восьми и два средних броска. Смотрите видеообзор действий парня из Черкасс во встрече против "Чикаго".
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"Детройт", как и "Чикаго", имеет 14 побед при 26 поражениях, но уступает 10-е место "Буллз" по дополнительным показателям. У "Бруклина", который расположился на восьмой позиции, – 17 победных матчей. Следующую игру команда Михайлюка проведет 14 января против "Нового Орлеана".
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