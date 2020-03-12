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Украинец пофеерил в НБА в последнем матче перед приостановлением регулярного чемпионата

12 марта, 10:31

Вадим Авдасев

Святослав Михайлюк стал вторым по результативности в "Детройте"

Минувшей ночью в НБА состоялись далеко не все запланированные матчи. Как мы сообщали, НБА остановила сезон из-за коронавируса у игроков "Юты": Руди Гобера и Эммануэля Мудиая. В частности перенесли встречу "Сакраменто Кингз" украинца Алексея Лэня с "Новым Орлеаном".

А вот на восточном побережье США "Филадельфия 76" и "Детройт Пистонс" успели сыграть. Гости из Детройта, за которых выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, уступили в довольно результативном поединке – 106:124. Однако 22-летний уроженец Черкасс проявил себя неплохо. За 24 минуты в игре он набрал 16 очков – это второй показатель в команде. Также в его активе четыре результативные передачи, по два перехвата и подбора. Смотрите видеобзор действий Свята в матче против "Филадельфии".

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"Детройт" занимает лишь 13-е место в Восточной конференции, имея 20 побед и 46 поражений. "Орландо", который пребывает на восьмой строчке, выиграл 30 матчей. Так что плей-офф команде Святослава в этом сезоне не светит.

Смотрите, как Михайлюк проводит тренировки

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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баскетбол НБА Детройт Пистонс Филадельфия Святослав Михайлюк

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