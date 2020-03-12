Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановлен

Болезнь обнаружена у Руди Гобера, командам пока что разрешают тренироваться

Сильнейшая баскетбольная лига мира минувшей ночью приняла решение приостановить регулярный чемпионат НБА. Коронавирус обнаружили у французского форварда "Юты Джаз" Руди Гобера. Читайте о других фактах: коронавирус против спорта в режиме онлайн- жертвы, переносы и выздоровления.

Примечательно, что двумя днями ранее Гобер после пресс-конференции "Юты" посмеялся над коронавирусом. Баскетболист демонстративно потрогал все микрофоны в зале. То ли хотел показать, что он не боится болезни, то ли, что он не заражен. Однако судьба поднесла ему неприятный сюрприз.

Из-за этого сначала отменили матч "Оклахомы" и "Юты", который должен был пройти этой ночью. Зрителей ждало разочарование.

Чуть позже НБА приняла решение остановить сезон на неопределенное время. Но командам разрешили тренироваться. Уже после этого обнаружилось, что коронавирусом заразился еще один баскетболист "Юты" – Эммануэль Мудиай. Всем командам, с которыми "Юта" играла в последнее время, рекомендовали перейти в режим карантина. Среди них и "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка.

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