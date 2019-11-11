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Украинец стал лучшим в матче против "Реала"

11 ноября, 13:40

Баскетболист Владимир Герун забросил мадридцам в чемпионате Испании 11 очков

Владимир Герун

Владимир Герун

Украинские легионеры отличились в очередных матчах национальных баскетбольных турниров Европы. В чемпионате Испании "Уникаха" нашего Владимира Геруна не устояла на выезде против грозного мадридского "Реала" (71:82), однако наш сборник стал лучшим в составе гостей. К слову, на днях тренера НБА оштрафовали на 50 тысяч долларов за неосторожное слово.

Герун в составе "Уникахи" отыграл 22 минуты, за которые набрал 11 очков, сделал семь подборов и три перехвата. При этом по рейтингу эффективности (+17) и коэффициенту "плюс-минус" (+4) украинский форвард стал лучшим в составе гостей из Малаги. Команда Владимира идет восьмой в испанском чемпионате, имея по четыре победы и поражения, а "Реал" лидирует, выиграв все восемь матчей.

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А в Греции украинский защитник Александр Липовый приложил руку к победе в четвертьфинале Кубка Греции над еще одним участником элитной Евролиги – "Панатинаикосом" (81:79). Наш сборник отыграл 24 минуты, набрав пять очков: реализовал по одному двух- и трехочковому броску. Смотрите, как команда украинца справилась с "Пао".

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баскетбол Реал Мадрид Панатинаикос Александр Липовый Владимир Герун

Источник: Сегодня|Спорт

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