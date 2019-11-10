В битве лидеров в украинской баскетбольной Суперлиге чемпион отыграл 18 очков, но уступил

В центральном матче тура "Химик" продемонстрировал характер, но не устоял в гостях у "Днепра"

"Днепр" обыграл "Химик" / Фото: ФБУ

Среди сегодняшних горячих противостояний в мире спорта нашлось место и поединку чемпионата Украины по баскетболу. В Днепре прошла встреча команд из лидирующей тройки – хозяева принимали чемпионов страны из "Химика". Напомним, ранее мы писали, "Прометей" зажигает в Суперлиге.

Встреча оправдали надежды болельщиков. Даже без травмированных звездных Генри Дугата и центрового сборной Кирилла Фесенко "Днепр" обеспечил себе хороший отрыв. По ходу игры он доходил до 18 очков. Но молодняк из Южного показал свои боевые качества во всей красе и сумел сравнять счет! Правда, на концовку гостей не хватило и днепряне склонили чаши весов в свою пользу – 65:57. Игроком матча однозначно стал 19-летний Иссуф Санон – задрафтованный "Вашингтоном" украинец набрал 25 очков!

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Во второй встрече дня "Одесса" не позволила "Харьковским соколам" добыть первую победу в сезоне – 87:66.

Смотрите, как ранее защитник "Химика" Уильямс установил рекорд сезона, набрав 37 очков во встрече с "Соколами".

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