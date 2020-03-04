Украинец в НБА помог "Сакраменто" драматически победить "Вашингтон" и приблизиться к плей-офф

Похоже, переход украинского центрового Алексея Лэня из "Атланты Хокс" в "Сакраменто Кингз" пошел ему на пользу. По крайней мере, в плане вероятного попадания в плей-офф – так точно. Сегодня утром по киевскому времени "Короли" в невероятном матче на "качелях" добыли домашнюю победу над "Вашингтон Уизардс". Читайте о встрече команд Михайлюка и Лэня в НБА.

Хозяева площадки в Сакраменто выиграли первую четверть с разницей в 16 очков, вторую в 11 – и казалось, что игра сделана. Однако "Кингз" умудрились проиграть "Вашингтону" третью часть матча со счетом 19:46! И в последней четверти соперники все начали заново, и тут уже команда Лэня свое не отдала – 133:126.

Украинец провел в игре всего 14 с половиной минут, но успел собрать 12 очков и 6 подборов, сделав еще и один блок-шот. Алекс реализовал шесть бросков с игры из восьми и получил три фола. Смотрите видео эффектных действия Лэня в матче с гостями из столицы США.

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Эта победа подняла "Сакраменто" на девятую строчку Западной конференции, у команды 27 побед и 34 поражения. У "Мемфиса", который занимает восьмое место, соотношение пока получше – 30/31.

Смотрите, как тренируется другой украинец в НБА – Святослав Михайлюк из "Детройт Пистонс"

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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