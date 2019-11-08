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Украинка – самая результативная в женской Евролиге: Ягупова продолжает разрывать защиту

8 ноября, 20:53

Алина набирает по 22 очка за матч в "Фенербахче", которое в последнем туре разгромило курское "Динамо"

Алина Ягупова

Алина Ягупова / Фото: Федерация баскетбола Украины

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова, которая сейчас защищает цвета турецкого "Фенербахче", возглавила рейтинг самых результативных игроков женской Евролиги. Ранее Ягупова попала в заявку сборной Украины на Евробаскет-2019.

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В последнем матче с курским "Динамо" Алина набрала 28 очков, сделала 5 подборов, 8 передач и 6 перехватов и таким образом помогла "Фенербахче" разгромить россиянок 73:54. За четыре встречи на евроарене у 27-летней украинки 86 баллов – в среднем 21,5 за поединок. Турецкий клуб с тремя победами возглавляет группу В. А Ягупова уже дважды входила в сборную тура Евролиги, а также занимает второе место среди распасовщиков регулярного сезона – 22 передачи в сумме и в среднем 5,5 за встречу.

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Смотрите лучшие моменты матча "Динамо" (Курск) – "Фенербахче", где Ягупова набрала 28 очков:

Ранее мы сообщали, что женская сборная Украины перед стартом отбора на Евробаскет-2021 сменила тренера. Исполняющим обязанности наставника назначен черногорский специалист Срджан Радулович. С октября 2017 он был ассистентом предыдущего наставника команды Горана Бошковича.

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Фенербахче Алина Ягупова Евролига баскетболистка женская сборная Украины по баскетболу

Источник: Сегодня|Спорт

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